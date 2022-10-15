Bartın'daki maden faciası nasıl yaşandı? (Grizu patlaması nasıl olur?)
Bartın'daki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 40 işçi hayatını kaybetti. Peki grizu patlaması nasıl meydana geliyor, önceden sinyal verir mi? Bülent Ecevit Üni. Öğr. Üyesi Prof.Dr. Melih Geniş, NTV yayınında Ahmed Arpat'a anlattı.
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