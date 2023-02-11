Maden faciasından kurtuldu, enkazdakilere yardıma koştu
14 Ekim'de Bartın Amasra'daki 42 madencinin yaşamını yitirdiği faciada yaralandı ve günlerce yoğun bakımda kaldı. Diğer madenciler gibi hayat kurtarmak için Kahramanmaraş'a giden Güneş, NTV muhabiri Yağız Şenkal'a konuştu.
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