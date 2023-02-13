Madenci elleriyle kazdığı enkazdaki kadının yüzünü böyle yıkadı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden Adıyaman’da Amasya'dan gelen bir madencinin elleriyle kazdığı enkazdan kurtardığı kadının yüzünü yıkadığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Madenci Mustafa Keten, ismi Oruç olduğu öğrenilen kadının önce suyla dudaklarını ıslattı sonra da yüzünü yıkadı, ardından omuzlarına kadar gelen molozları elleriyle boşalttı. Madencilerin uzun süren çabaları sonucu enkazdan çıkartılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

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