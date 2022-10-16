Madencilerin yeri nasıl bulundu? Madenci takip sistemi nedir?
Bartın'da yaşanan maden faciasında ekipler hayat kurtarmak için zamanla yarıştı. Madenci takip sistemi de çalışmalar da büyük rol oynadı. Sistem sayesinde işçilerin hangi katta, kaç kişi oldukları belirlendi. HABER: Tuana Çiftçi KAMERA: Önder Gündoğdu
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