Madrid Büyükelçisi NTV'de konuştu

İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e yükseldi, vaka sayısı ise 64 bin'i aştı. İspanya'da yaşananları ve ülkedeki Türklerin durumunu NTV ekranında anlatan Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, ''İspanya'da Türkler arasında corona virüse yakalanan yok'' dedi.

NTV Haber 27.03.2020 - 16:18 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 16:50

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