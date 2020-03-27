Madrid Büyükelçisi NTV'de konuştu

İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e yükseldi, vaka sayısı ise 64 bin'i aştı. İspanya'da yaşananları ve ülkedeki Türklerin durumunu NTV ekranında anlatan Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, ''İspanya'da Türkler arasında corona virüse yakalanan yok'' dedi.
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NTV Haber 27.03.2020 - 16:18| Son Güncelleme : 27.03.2020 - 16:50
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