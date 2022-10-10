Mağaza çalışanları iki motokuryeyi sokak ortasında dövdü
İstanbul Pendik’te, bir fast food mağazasından sipariş almak için gelen motokurye ile mağaza yöneticisi arasında kavga çıktı. Olaya diğer mağaza çalışanları ve motokuryelerin de karışmasıyla kavga büyüdü. İki motokurye, tekme ve yumruklarla dövüldü. Bir motokurye ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşananların ardından olay yerine gelen onlarca motokurye saldırıyı protesto etti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.