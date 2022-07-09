Mağazada kurbanlık koyun gören çalışanlar ne yapacağını şaşırdı
Bursa’nın İznik ilçesinde kurban pazarından kaçan koyun, bir mağazaya girdi. Bir anda mağazada koyunla karşılaşan çalışanlar ne yapacağını şaşırdı. Kaçak koyunun mağazaya girdiğini gören çaycı, peşinden giderek hayvanı yakalamayı başardı.
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