Mağazada turistin cüzdanını çalarken yakalandı

İstanbul Fatih’te mağazada alışveriş yapan bir turistin cüzdanını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı. Polisler 5 ayrı hırsızlık olayından aranan Cezayir uyruklu 31 yaşındaki F.M.’yi takip ediyordu. F.M.’nin ardından mağazaya giren iki polis, müşteri gibi giysilere bakmaya başaldı. O sırada Ganalı turist B.N.’nin sırt çantasından cüzdanını çalan F.M., kapıdan çıkacağı sırada yakalandı. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen cüzdandan 100 euro, yaklaşık 13 bin dolar ve 865 TL çıktı. Cüzdan Ganalı turiste teslim edilirken F.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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