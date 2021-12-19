Mağazaya giren hırsızı peşinden koşup yakaladı

İstanbul Esenler’de mağaza sahibi Hasan Uygun, alışveriş bahanesiyle dükkana girerek giysi çalan hırsızı kovalayarak yakaladı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, hırsızların üç kişi olduğu ve bir kişi içerideyken diğer ikisinin kapıda beklediği görülüyor. Koah hastası olduğunu söyleyen Uygun, ‘‘Elimden aldı giysiyi. O kadar arsız yani. Koah hastasıyım ama koşup yakaladım. Diğer ikisi kaçtı’’ dedi. Dükkan sahibinin yakaladığı hırsız gözaltında.
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