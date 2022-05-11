Mağazayı gezen iki müşteri son anda kurtuldu

Bursa’da bir alışveriş merkezinin ikinci katında bulunan mağazanın tavanı çöktü. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda çökmeden hemen önce iki kadın müşterinin mağazayı gezdiği görülüyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat, can kaybı ve yaralı olmadığını, enkaz kaldırma çalışmalarının tedbirli şekilde devam ettiğini söyledi.

Haberler - İHA - DHA 11.05.2022 - 14:19 | Son Güncelleme : 11.05.2022 - 14:30

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