Mağazayı gezen iki müşteri son anda kurtuldu

Bursa’da bir alışveriş merkezinin ikinci katında bulunan mağazanın tavanı çöktü. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda çökmeden hemen önce iki kadın müşterinin mağazayı gezdiği görülüyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat, can kaybı ve yaralı olmadığını, enkaz kaldırma çalışmalarının tedbirli şekilde devam ettiğini söyledi.
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İHA - DHA 11.05.2022 - 14:19| Son Güncelleme : 11.05.2022 - 14:30
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