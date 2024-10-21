Mağdur aileler yenidoğan çetesini yargıya taşıyor: İkiz bebeklerinden birini kaybeden baba isyan etti!
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 8 bin lira alabilmek için 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi hakkında, her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Ebru ve Ozan Öztürk çifti, 2019'da dünyaya gelen ikiz bebeklerinden birisini 24'üncü günde kaybetti. Ailenin bebeği, yenidoğan çetesinin soruşturmasında adı geçen hastanelerden birinde hayatını kaybetti. O günlerde durumdan şüphelenmeyen aile, şimdilerde konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.
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