Mahalle düğününde yüksek ses kavgası

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde edinilen bilgiye göre bir mahalle düğününde yüksek sesten rahatsız olan mahalleli ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgaya döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirdi.

NTV 30.08.2021 - 11:29 | Son Güncelleme : 30.08.2021 - 11:38

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