Mahalle sakinleri gece yarısı kendilerini dışarı attı
İstanbul Sultangazi’de yeraltı kabloları alev alarak patladı. Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı. Ekipler hemen bölgedeki elektrik ve doğalgazı kesti. Yangın, elektrik akımının kesilmesinden sonra söndürülürken, bölgede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı.
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