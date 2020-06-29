Evinin önüne beton dökülmeyince mahalle yolunu kazmayla tahrip etti

Giresun'da yaşayan 70 yaşındaki Fadime Çetinkaya, evinin önüne beton dökülmesini istedi. Belediye ekipleri bu isteği yerine getirmeyince mahalle yoluna dökülen betonu kazmayla tahrip etti. Çetinkaya hakkında soruşturma başlatıldı.

NTV 29.06.2020 - 11:01 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 12:00

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