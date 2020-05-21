Mahallede köpek gerilimi: Hayvansever kadına patates attılar

Ankara'da bir sokak köpeği, bir apartmanın bahçesinde doğum yaptı. Mahalleden bazıları o köpeği ve yavrularını beslemek için hemen harekete geçti; bazıları ise hayvansever komşularına engel olmaya çalıştı. İşte ayrıntılar...
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NTV 21.05.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 11:10
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