Mahalledeki trafonun patladığını gören esnaf ne yapacağını şaşırdı

İstanbul Küçükçekmece’de mahalleye elektrik sağlayan trafo bomba gibi patladı. Patlamanın olduğunu gören kapalı pazar yeri esnafı ne yapacağını şaşırdı. Ekiplerin elektriği kesmesinin ardından itfaiye alevleri söndürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ