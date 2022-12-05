Mahalleli 10 yaşındaki kız çocuğunu kurtarıp tacizciyi dövdü
Diyarbakır’da iddiaya göre F.A., 10 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunu ceviz vererek kandırdı ve metruk bir binada taciz etti. Sesler üzerine binaya giren mahalle sakinleri taciz şüphelisine meydan dayağı attı. Olay yerine gelen polis, 24 yaşındaki şüpheliyi gözaltına alırken mahalle sakinleri metruk binanın bir an önce yıkılmasını istedi.
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