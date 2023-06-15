Mahalleli karot alınmasın diye direnince olay çıktı
İstanbul Beşiktaş'ta bir mahallede binaların çoğu gecekondu mantığıyla inşa edilmiş. Mahalle sakinlerinin söylediğine göre, binaların neredeyse hepsi deprem riskli. Riskli yapıların dönüşümü için başlatılan projede, KİPTAŞ ile anlaşmaya varamayan vatandaşların evine karot örneği alınması için yetkililer gönderilince, vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını söyleyen mahalleli, haklarının verilmesini istedi.
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