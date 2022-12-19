Mahalleli önce yakalayıp dövdü, sonra polise teslim etti
İstanbul Esenyurt’ta çok sık hırsızlık olayı yaşandığı gerekçesiyle nöbet tutan mahalleli, hırsızlardan birini yakalamayı başardı. Aynı sokakta yaşadığı anlaşılan hırsızı döven mahalle sakinleri sonra hırsızı polise teslim etti. Kaçan diğer hırsız ise aranıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.