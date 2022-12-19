Mahalleli önce yakalayıp dövdü, sonra polise teslim etti

İstanbul Esenyurt’ta çok sık hırsızlık olayı yaşandığı gerekçesiyle nöbet tutan mahalleli, hırsızlardan birini yakalamayı başardı. Aynı sokakta yaşadığı anlaşılan hırsızı döven mahalle sakinleri sonra hırsızı polise teslim etti. Kaçan diğer hırsız ise aranıyor.

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