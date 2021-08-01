Mahalleli yangınla mücadele etti

İstanbul Beylikdüzü'nde çalılık alan bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangının hemen yan tarafta bulunan ağaçlık alana sıçrama riskine karşılık mahalle sakinleri itfaiye gelene kadar harekete geçti. Çektikleri hortum ile yangına müdahale etmeye çalışan mahalleli, alevlerin ağaçlık alana sıçramasına engel oldu.
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NTV 01.08.2021 - 13:05| Son Güncelleme : 01.08.2021 - 13:13
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