Mahalleliden kaçan taciz şüphelisi oto yıkamacıya sığındı

İstanbul Sultangazi’de iddiaya göre, yolda yürüyen bir kadının gizlice fotoğraflarını çeken bir kişi mahallelinin elinden kurtulmak için oto yıkamacıya sığındı. Taciz şüphelisinin ardından oto yıkamacıya gelenlerden birinin elinde satır vardı. Olay yerine gelen polis, öfkeli vatandaşları uzaklaştırıarak taciz şüphelisini gözaltına aldı.

Haberler - İHA 09.07.2022 - 11:09 | Son Güncelleme : 09.07.2022 - 11:22

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