Mahallenin kedileri köpeği köşeye sıkıştırdı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dört kedinin köşeye sıkıştırdığı köpeğin yardımına esnaf koştu. Seslenerek köpeği yanına çağıran esnaf Tugay Keçeci, ‘‘Bazı arkadaşlarımız kedilere bakıyor, köpeklere de biz bakıyoruz. Genelde tersi olur ama bu sefer kediler köpeği tek yakaladı’’ dedi.
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