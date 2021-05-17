Mahalleye dadanan hırsızlar bu kez bisiklet çaldı: Öğretmenimin hediyesiydi, çalmasalardı daha iyi olurdu
Adana’da ortaokul öğrencisi Muharrem Can Köse’nin, öğretmeni tarafından hediye edilen bisikleti evinin önünden çalındı. 13 yaşındaki Köse ‘‘Derslerimde başarılı olduğum için öğretmenim hediye etmişti. Peşlerinden koştuk ama yetişemedik. Çok üzüldüm, çalmasalardı daha iyi olurdu’’ dedi. Anne Dilek Köse, mahallede hırsızlık olaylarının önüne geçemediklerini anlattı ve ‘‘Ayakkabılar, bisikletler, jantlar ne bulurlarsa çalıyorlar. Kamera olduğunu bile bile geliyorlar. Bir gün boğazımıza bıçak dayayıp para isteyecekler diye korkmaya başladık’’ dedi.
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ntv.com.tr 17.05.2021 - 15:45| Son Güncelleme : 17.05.2021 - 15:57
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