Mahir Ünal'dan Biden'in sözlerine tepki: Bununla ilgili gerekli tepkiyi önce muhalefet göstermeli
Amerika Birleşik Devletleri başkan adaylarından Joe Biden'in geçtiğimiz yılın Aralık ayında New York Times gazetesine verdiği röportajda kullandığı bir ifade, sosyal medyada gündem oldu. "Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim” ifadelerini kullanan Biden'a, NTV canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tepki göstedi.
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NTV Haber 15.08.2020 - 22:05| Son Güncelleme : 15.08.2020 - 22:24
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