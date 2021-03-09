'Mahşerin 4 Atlısı' lakaplı çete yakalandı (İstanbul'da terör estiriyorlardı)

İstanbul’da lüks bir araçla sokaklarda gezerek havaya ateş açan ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşan ‘Mahşerin 4 Atlısı’ lakaplı çete yakalandı. 33 suç kaydı bulunan 4 şüphelinin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Havaya ateş açan 25 yaşındaki Barış Ü. ile araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

ntv.com.tr 09.03.2021 - 10:31 | Son Güncelleme : 09.03.2021 - 10:51

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