'Mahşerin 4 Atlısı' lakaplı çete yakalandı (İstanbul'da terör estiriyorlardı)

İstanbul’da lüks bir araçla sokaklarda gezerek havaya ateş açan ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşan ‘Mahşerin 4 Atlısı’ lakaplı çete yakalandı. 33 suç kaydı bulunan 4 şüphelinin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Havaya ateş açan 25 yaşındaki Barış Ü. ile araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 09.03.2021 - 10:31| Son Güncelleme : 09.03.2021 - 10:51
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