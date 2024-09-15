Makarna fabrikasındaki patlamanın görüntüleri
Sakaryanın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Olay, TEM Otoyolu Hendek gişeleri yakınındaki fabrikada gerçekleşti. Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk bulgulara göre, patlama fabrikanın değirmen bölümünde meydana geldi. Patlama anı, alev ve dumanların yükseldiği görüntülerle saniye saniye kaydedildi. Yaralananlar arasında 12 yaşında bir çocuk da bulunuyor ve çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.
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