Makas atan sürücü 12 araca çarparak durabildi

İstanbul Avcılar’da makas atarak ilerleyen bir sürücü 12 araca çarparak durabildi. Sürücünün çarptığı araçlardan birinin sahibi Ufuk Kandemir, ‘‘Ses geldi, bize vurunca refüje çıktık. Arkaya dönüp baktığımda bir araba kendi etrafında dönüyordu’’ dedi. Kazada kamyoneti hasar gören Yusuf Nayan da, “Uyuşturucu bağımlısı herhalde. Arabanın içinde uyuşturucudan tutun, her şey vardı. Büyük ihtimalle kendisini kaybetmiş. İki, üç salise önce buradan yaya geçti. Şans eseri kimse yaralanmadı’’ dedi. Kazadan sonra kaçan 3 kişiden biri yakalandı.
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ntv.com.tr 23.05.2021 - 14:15| Son Güncelleme : 23.05.2021 - 14:29
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