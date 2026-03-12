Makas pahalıya patladı: 90 bin lira ceza, ehliyete el konuldu
Kadıköy sahil yolunda trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, asayiş uygulama noktasında durduruldu. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 90 bin lira ceza kesilirken ehliyetine el konuldu, otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Kadıköy sahil yolunda trafikte tehlikeli hareketler yapan bir sürücü pahalıya mal olan bir cezayla karşılaştı. İddiaya göre sahil yolunda otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü, asayiş uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu.
Ekiplerin yaptığı inceleme ve denetimlerde sürücünün trafikte makas attığı tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında işlem başlatıldı.
Yapılan işlemler kapsamında sürücüye toplam 90 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu. Ayrıca sürücünün kullandığı otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.