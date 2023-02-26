Malatya'da 120 yıllık 'Beşkonaklar' depremde ayakta kaldı
Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu illerden Malatya'da 120 yıllık 'Beşkonaklar' olarak adlandırılan tarihi yapılar dimdik ayakta kaldı. Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'ndeki pekçok bina yerle bir olurken 'Beşkonaklar' depremi hasarsız atlattı.
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