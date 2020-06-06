Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün akşam saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde ölen ya da yaralanan yok. Malatya Valiliği ilk belirlemelere göre 20 evde ağır hasar oluştuğunu açıkladı.

NTV 06.06.2020 - 09:20 | Son Güncelleme : 06.06.2020 - 10:25

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