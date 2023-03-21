Malatya'da 5 katlı binanın depremde yıkılma anı

Kahramanmaraş'ta 04.17'de meydana gelen 7,7'lik depremde Malatya’da ağır hasar alan binalardan biri, 7,6'lık ikinci depremde yerle bir oldu. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, park halindeki otomobillerin beşik gibi sallandığı ve kaçmaya çalışan depremzedelerin yıkılan binadan son anda kurtuldukları görülüyor.
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