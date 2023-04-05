Malatya'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler

Depremlerin en çok etkilediği yerleşim yerlerinden olan Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde, 2 bin 500 yapının yaklaşık yüzde 75'i yıkıldı ya da acil yıkılacak, ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti. Sarsıntıların oluşturduğu tahribat anı, bir su üretim tesisinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.
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