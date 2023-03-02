Malatya'da depremin ilk anları: Anonsların ardı arkası kesilmedi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sırasında Malatya'da polis telsizinden yapılan anonslar ortaya çıktı. Felaketin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koyan kayıtta, art arda yıkılan bina anonsları duyuluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ