Malatya'da doğum anında deprem

Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde ölümsüzleştirilmek istenen anlar depremle birleşti. Deprem başladıktan sonra ne kamerayı tutan kişi ne de sağlık çalışanları bir an olsun soğukkanlılıklarını bozmadılar.
NTV Haber 26.01.2020 - 13:32| Son Güncelleme : 26.01.2020 - 13:51
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