Malatya'da doğum anında deprem

Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde ölümsüzleştirilmek istenen anlar depremle birleşti. Deprem başladıktan sonra ne kamerayı tutan kişi ne de sağlık çalışanları bir an olsun soğukkanlılıklarını bozmadılar.

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