Malatya'da doğum hastanesi izolatör sistemi sayesinde ayakta kaldı

Deprem hasarının en büyük olduğu yerlerden biri de Malatya'nı Yeşilyurt ilçesi... Birçok bina yerle bir olurken Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yıkılmadı. Bina, çifte depreme rağmen izolatörler sayesinde ayakta kaldı. (Haber:Osman Terkan-Yağız Şenkal Kamera:Bahattin Demir)

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