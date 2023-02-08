Malatya'daki yıkımı NTV drone kamerası görüntüledi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin vurduğu illerden Malatya'daki yıkımın boyutunu, NTV drone kamerası görüntüledi. Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nın kaldığı otel de yerle bir olan binalar arasında... (Haber:Osman Terkan Kamera:Bahattin Demir)
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