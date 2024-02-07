Malatya'nın en yaşlı depremzedesi: Hayatımda böyle felaket görmedim
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, her yaştan binlerce insanın hayatını alt üst etti. 107 yaşındaki Hamit Çiftlik de afetzedelerden biri. 6 Şubat gecesini halen unutamayan Çiftlik, şimdi Malatya'daki bir konteyner kentte oğluyla birlikte yaşıyor. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu Kamera: Muhammet Tarakçı)
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