Malezyalı komutan deprem bölgesinde: Vefa borcumu ödemek için geldim
42 binden fazla can kaybına neden olan depremler için çok sayıda ülke seferber oldu. Malezyalı bir komutan da deprem haberini alır almaz Türkiye'ye gelmek için ekibini topladı. Türkiye'de tıp eğitimini alan Tuğgeneral Dr. Amran Amır Hamzah, şimdi Adıyaman'daki sahra hastanesinde depremzedeleri tedavi ediyor.
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