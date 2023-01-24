Malta'da doğum gününde ölen Pelin Kaya'nın son görüntüsü ortaya çıktı
Malta'da doğum gününde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki Pelin Kaya'nın doğum günü kutlamasındaki son görüntüleri ortaya çıktı. Pastayı keserken kızıyla görüntülü konuştuğunu anlatan anne Çiçek Kaya ''O cani, birini öldüreceğim, diye sokağa çıkmış. Anne babaya bu acıyı yaşatan caninin en ağır cezayı almasını istiyorum'' dedi. Olayın ardından gözaltına alınan Jeremie Camilleri, 19 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verilerek cezaevine gönderilmişti.
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