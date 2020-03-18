Maltepe Cezaevi'nde virüs önlemi

Corona virüsle mücadele kapsamında birçok farklı noktada dezenfekte çalışması yapılıyor. Cezaevleri de kalabalık olduğu için riskin yüksek olduğu yerlerden. NTV ekibinden Baran Bila, İstanbul'da Maltepe Cezaevi'nde alınan virüs önlemlerini canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 18.03.2020 - 13:18| Son Güncelleme : 18.03.2020 - 13:28
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