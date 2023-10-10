Maltepe'de kuyumcuya saldırı: 9 milyon lira değerinde para ve altın çalındı
İstanbul Maltepe'de kuyumculuk yapan B.B.'nin para ve altınları transfer için geldiği Marmaray durağında pusu kurup bekleyen gaspçılar, adama saldırıp yaklaşık 9 milyon liralık döviz, altın ve Türk lirasını alıp kaçtı. B.B.'nin gaspçılar ile yaşadığı boğuşmada şüphelilerden birinin ayakkabısı çıktı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları ile görüntülendi.
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