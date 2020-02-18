Maltepe'de sürücü kontrolü kaybetti, araç takla attı

İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarparak takla attı. Otomobildeki iki kişi yaralandı. Bağdat Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. O anlar böyle kaydedildi.

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