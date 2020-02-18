Maltepe'de sürücü kontrolü kaybetti, araç takla attı
İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarparak takla attı. Otomobildeki iki kişi yaralandı. Bağdat Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. O anlar böyle kaydedildi.
18.02.2020 - 12:04| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 12:13
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.