Manavgat yangınında 3 can kaybı

Tarihinin en büyük yangınlarından birini yaşayan Antalya'da söndürme çalışmaları dünden bu yana devam etti. Ancak sert esen rüzgar nedeniyle alevler köylere sıçradı. Yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Evleri dakikalar içinde küle dönen köylüler geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Saatlerce süren yangın nedeniyle güneşi görmek bile zorlaştı.

NTV 29.07.2021 - 17:22 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 17:26

DİĞER VİDEOLAR