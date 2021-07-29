Manavgat yangınında 3 can kaybı

Tarihinin en büyük yangınlarından birini yaşayan Antalya'da söndürme çalışmaları dünden bu yana devam etti. Ancak sert esen rüzgar nedeniyle alevler köylere sıçradı. Yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Evleri dakikalar içinde küle dönen köylüler geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Saatlerce süren yangın nedeniyle güneşi görmek bile zorlaştı.
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NTV 29.07.2021 - 17:22| Son Güncelleme : 29.07.2021 - 17:26
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