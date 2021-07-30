Manavgat'ta dumandan bayılan kişiyi böyle kurtardılar
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan orman yangınında, bir Alman vatandaşı ölümden döndü. Yeniköy mahallesindeki orman yangınında dumandan etkilenip bayılan ve ismi öğrenilemeyen Alman vatandaşının yardımına bölgeye erzak taşıyan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işçisi Ali Karaoğlan koştu. Yol kenarında baygın yatan Alman vatandaşını gören orman işçisi Ali Karaoğlan (44), ilk müdahaleyi yapıp zehirlenmeye karşın ayran içirdi.
Abone ol
Paylaş
DHA 30.07.2021 - 13:30| Son Güncelleme : 30.07.2021 - 13:41
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.