Manavgat'ta Sırtköy alevlere teslim oldu

Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir başka kent Antalya. NTV ekibinden Erhan Yılmaz ve kameraman Bahattin Demir, Manavgat'ta alevlerin ulaştığı Sırtköy'e gitti. Alevler köye yaklaştığında eşyalarını kamyonlara yükleyen köylüler, yangının köye ulaşmasıyla evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

NTV 01.08.2021 - 15:44 | Son Güncelleme : 01.08.2021 - 15:51

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