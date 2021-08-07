Manavgat’ta soğutma çalışmalarına yağmur desteği

Yangının onuncu günde kontrol altına alındığı Antalya’nın Manavgat ilçesinde soğutma çalışmalarına yağmur da destek oluyor. Bölgede bir yandan da hasar tespit ve yardım çalışmaları yürütülüyor. Son durumu NTV ekibinden Osman Terkan aktardı. (Kamera: Ahmet Akpolat)

NTV 07.08.2021 - 13:12 | Son Güncelleme : 07.08.2021 - 13:33

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