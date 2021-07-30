Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen Tilkiler köyünde oturanlara yardım götüren 4 esnafın aracı, yolu kaplayan alevlerin ortasında kaldı. Son anda geri dönerek ölümden dönen 4 arkadaş büyük korku yaşadı.
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NTV 30.07.2021 - 15:49| Son Güncelleme : 30.07.2021 - 15:58
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