Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen Tilkiler köyünde oturanlara yardım götüren 4 esnafın aracı, yolu kaplayan alevlerin ortasında kaldı. Son anda geri dönerek ölümden dönen 4 arkadaş büyük korku yaşadı.

NTV 30.07.2021 - 15:49 | Son Güncelleme : 30.07.2021 - 15:58

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