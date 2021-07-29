Manavgat'taki yangın sabotaj mı?

Manavgat'taki yangının nasıl başladığı ilk andan itibaren akıllardaki soru işaretlerinden biri. NTV'ye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Erdinç Turan'a göre çok fazla şüphe var. Haber: AHMET ÖRSOĞLU

NTV Haber 29.07.2021 - 04:08 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 04:16

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