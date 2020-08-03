Mangala tedbir geliyor

İzmir Menderes'te dün çıkan orman yangını 22 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili bilgileri paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir kişinin gözaltında olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı ile görüştüklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, ''Mangala tedbir alınacak'' dedi.

NTV 03.08.2020 - 14:03 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 14:30

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