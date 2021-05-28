Manisa'da bir kadın sokak ortasında dövüldü, iki kişi olayı izledi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eski eşini sokak ortasında darbeden kişi gözaltına alındı. Ayni Ali Mahallesi'nde bir erkeğin, kadını darbettiğini gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Ekipler, olaya müdahale ederek mağdur kadın A.E.'yi (22) koruma altına aldı. Kadını darbeden O.Ö. (29) ise gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelinin bir süre önce boşandığı eşi A.E. ile imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya devam ettiklerini söylediği öğrenildi. Öte yandan kadının darbedilme anı, çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde O.Ö, kadını sokak ortasında darbederken, karşı kaldırımda oturan iki kişinin olaya kayıtsız kalması dikkati çekti.
Abone ol
Paylaş
Anadolu Ajansı 28.05.2021 - 04:03| Son Güncelleme : 28.05.2021 - 04:10
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.